Nisanda kar yağışı açıklaması! Meteoroloji son dakika ile duyurdu! Yoğun olacak, hava tersine dönüyor ve...

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batısı ile Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu



KONYA °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı