Nisanda kar yağışı açıklaması! Meteoroloji son dakika ile duyurdu! Yoğun olacak, hava tersine dönüyor ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Hava tersine dönüyor. Peş peşe uyarılar geldi. Nisan ayına sayılı günler kala havaların nasıl olacağı merak ediliyor. 'Nisanda kar yağışı olacak mı' sorusu da aynı zamanda gündemde yer alıyor. Meteoroloji'den ve uzmanlardan önümüzdeki günlere ilişkin önemli açıklamalar geldi. Prof. Dr. Orhan Şen baharla birlikte iki tehlikenin yaklaştığını duyurdu ve gün verdi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de nisanda kar yağışı ile ilgili açıklama yaparak, çöl tozu uyarısında bulundu ve 'Pencereleri kapatın' dedi. Nisanda kar yağacak mı? Ne zaman havalar ısınacak? MGM haritayı paylaştı ve duyurdu. Son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Uzmanlardan peş peşe açıklama geldi. Yeni hava raporu belli oldu. Baharla birlikte iki yeni tehlike geliyor. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havalar devam edecek mi? Nisanda kar yağışı olacak mı? İşte son dakika haberinin detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı'nın doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
'BAHARLA BİRLİKTE İKİ TEHLİKE GELİYOR'
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen önümüzdeki günlerde bizi bekleyen hava durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Havalar artık ısınmaya başladı. İstanbul’da bugün 14-15 derece, bütün Türkiye’de ısınma var. Önümüzdeki 7-8 gün ciddi yağış gözükmüyor.
Artık bahar geldi, sıcaklıklar artmaya başladı. Baharla birlikte iki tane tehlike geliyor aslında. Bir tanesi Afrika’dan taşınan toz olacak. Bu toz genel olarak Marmara Bölgesi’nde, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor bu aylarda. Çok zararlı değil içinde demir bileşenleri var.
Hafta sonuna doğru perşembe günü toz taşınımı Marmara Bölgesi’ne gelebilir. Baharla birlikte polen de gündemimize oturacak. Polen bitkinin tohumlanmasıdır. Bunu rüzgar ve arılar yapar. Dünyada arı nüfusu çok önemlidir"
NİSANDA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini kaybederken Türkiye'de çöl tozlarının etkili olacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise, Perşembe günü çöl tozlarının ülkeye giriş yapacağını söyledi. Öktem, "Nisan ayında İstanbul için ufukta kar görünmüyor. Normal bir Nisan ayı yaşayacağız. Bahar tadında. Ara ara hafif yağışlar. Güneşli, zaman zaman rüzgarlı. Çiçeklerin her yeri kaplayacağı bir Nisan ayı yolda.
Çöl tozları yaklaşıyor. Yarın özellikle Edirne tarafında yoğun çöl tozu görülecek. İstanbul'a da yaklaşıyor. Bu ilk parti. Perşembe ve Cuma günü ikinci parti etkili olacak. Güneye ve batıya bakan pencereleri temizlik açısından kapatalım. Astım hastaları maskesiz gezmemeli.
İlk dalga güçlendi. Salı günü için çöl tozu uyarımı yeniliyorum. Özellikle Trakya ve İstanbul yoğun çöl tozu alacak. İstanbul'da akşama doğru iyice artacak. Salı astım hastaları tedbirli olmalı. Yine Güneye ve batıya bakan pencereleri temizlik açısından kapatalım." ifadelerini kullandı.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batısı ile Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce dışında bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°CParçalı bulutlu
TOKAT °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 5°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu
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