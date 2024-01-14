GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapandı
ABONE OL

96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle 96 köy ve 202 mezra yolu kapandı.

14.01.2024 - 11:37 |
96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapandı

4 gündür bölgede etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, çok sayıda köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il merkezinde 18 köy ve 42 mezra, Derecik’te 3 köy ve 12 mezra, Şemdinli’de 18 köy ve 69 mezra, Yüksekova’da ise 57 köy ve 79 mezra olmak üzere toplam 96 köy ve 202 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Öte yandan, Karayolları ve belediye ekipleri ise kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Altın psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rekor için yeni tarih verdi, bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rekor için yeni tarih verdi, bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Türkiye'nin hava harekatı dünya basınında yankı buldu! Alman gazeteden skandal harita

Türkiye'nin hava harekatı dünya basınında yankı buldu! Alman gazeteden skandal harita

96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapandı

96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapandı