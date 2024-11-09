9 yıl sonra bir ilk! Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86. yılında tüm yurtta etkinliklerle anılacak. Resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet Ata'nın huzuruna çıkacak.

Törenin ardından Erdoğan, Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anma etkinliğine katılacak. 10 Kasım'da gözlerin çevrildiği adreslerden biri de Çankaya Köşkü olacak. Burada yeni Atatürk Müzesi'nin açılışı yapılacak. Müze, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını yaşatacak özel bir resepsiyonla halka sunulacak.

9 YIL SONRA İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım'a özel olarak Kabine'yi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplayacak.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Kabine'nin gündeminde Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgizistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği olacak. ABD'deki seçim sonuçları, devam eden terör operasyonları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği katliamlar da masada olacak. Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirler Kabine'de değerlendirilecek.

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Enflasyonla mücadele başta olmaz üzere ekonomideki son durum da toplantıda ele alınacak.