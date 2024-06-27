9. yargı paketinin detayları belli oldu! Meclise geliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Meclis Başkanlığına sunulması planlanan teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak.

TRT Haber'in taslağına ulaştığı 9. Yargı Paketi ile, yüksek yargıda iş akışının hızlanması için yeni süreler öngörüldü. Hukuk daireleri dosyanın kendisi ile ilgili olup olmadığına en fazla bir ay içinde karar verecek ve ilgili mahkemeye gönderecek.

CASUSLUK DÜZENLEMESİ

Teklifle, devletin güvenliği, siyasal yararları, aleyhine suç işleyenler casusluk faaliyetleri kapsamına alınacak. Türk Ceza Kanunu'nun "devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk" bölümünde yer alacak. Buna göre; devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet ya da organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fiilin, savaş sırasında veya devletin savaş hazırlıklarını, askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak durumda olması halinde ceza katlanacak, 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenirse ceza bir kat daha artırılacak. Yani nitelikli hallerde suçlular 24 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.

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