8 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı

Kaza, 22 Temmuz'da Çay ilçesinde meydana geldi. Berat K.'nin kullandığı ve tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampolde ağaçlara çarptı. Kazada 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Berat K.'nin sertifikası olduğu ancak ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Berat K., Cumhuriyet savcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Berat K.'nin ilk ifadesinde kazayı hatırlamadığını söylediği iddia edildi. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.