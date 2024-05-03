Emekli polis 'Korhan Berzeg'in ölümü cinayettir' deyip nedenlerini açıkladı: Öldürüp buraya bıraktılar

O yaşta bir insanın buraya gelebilmesi, buraya kadar tırmanması ‘imkânsız’ denecek kadar zor. Gelemez, mümkün değil. Çok uzun bir yol. Ama bir araçla buraya kadar getirilme ihtimali çok yüksek. Burada yol ikiye ayrılıyor.