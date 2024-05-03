Emekli polis 'Korhan Berzeg'in ölümü cinayettir' deyip nedenlerini açıkladı: Öldürüp buraya bıraktılar
Korhan Berzeg'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Cinayet bürodan emekli polis Savaş Kurtbaba, Korhan Hoca’nın kemiklerinin bulunduğu olay yerine otomobil ile yarım saat süren zorlu bir yolculuk sonunda ulaştığını belirterek “O yaşta bir insanın buraya gelebilmesi ‘imkânsız’ denecek kadar zor. Olay yerini gördükten sonra artık bu olayın cinayet olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim” dedi. İşte detaylar...
• 03 Mayıs 2024 - 08:50 • Son Güncelleme:
• 03 Mayıs 2024 - 08:50 • Son Güncelleme: