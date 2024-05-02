CNN Türk, Isparta komando okulunda! Zorlu eğitimden nefes kesen görüntüler

Isparta Komandı Okulu'nda olan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat eğitim alanında canlı yayında bulundu.

Hande Fırat Isparta Eğirdir Dağ Komando okulundaki eğitimin detaylarını anlattı;

Onlara dağların korku bilmeyen erleri diyorlar! Burada komandolar ciddi bir kurs görüyorlar. Bizler evlerimizde sıcak çaylarımızı yudumlarken onlar gece-gündüz 24 saat buradalar. 10.926 kursiyer yetiştirme kapasiteleri var. Yakın muhabere atışı yapılıyor. Gerçek mermiler ve gerçek patlayıcılar kullanılıyor. Yerde sürünerek geliyorlar ve kulelerdeki hedeflere ateş açılıyor.

GERÇEK MERMİLER KULLANILIYOR

Meskun mahallelerde muharebe eğitimi, muharebe ve cadde eğitimi, gece sızma parkuru eğitimleri yapılıyor. Gerçek mermiler ile komandoların gerçekte neler yaşadıklarını görüyoruz. Komandolar gittikleri her yerde çok özel operasyonlara imza atıyorlar. Pençe-Kilit'in genişleyeceği konuşulurken gözler burada Mavi Berelilerde.

"ÇÜNKÜ ÜLKEMİZİ SEVİYORUZ"

40 kilometre kuleye iniş ve tırmanışın yanı sıra 76 kilometrelik kuleye de tırmanış var. Fiziki testte geçiyorlar. En zoru Kamboçya parkuru. Pusu ve pusuya karşı koymayı öğreniyorlar. Amaç, etkin caydırıcı personel yetiştirmek. Teknoloji etkin bir şekilde kullanılıyor. Dünyanın saygın komando merkezlerinden biri burası. Burada sadece bizim askerlerimize değil yurt dışındaki askerlere de eğitim veriyor bu birlik. Kadın komandolarımız var burada. Komandolar burada 05.30'da koşuya çıkıyorlar. Hem parkurlar var hem de sanal ortamlar var. Bu alan neredeyse tamamı eğitim alanı ve akşama kadar eğitim görüyorlar. Haftanın 3 ya da 4 günü gece eğitimleri var. Bazı zamanlarda da gece sürpriz bir şekilde eğitime çağırılıyorlar. Temel amaç dirençli, kendini ve ekibini pusuya düşürmeyecek, hayatta kalabilecek, savaşçı yetiştirmek. Neden diye sorduğumuzda; çünkü ülkemizi seviyoruz diyorlar. Burası dünyanın sayılı komando merkezlerinden biri. 40 kiloluk çanta ile kadın erkek fark etmeksizin eğitimler yapılıyor.

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HAVA ÇOK SOĞUK

Temel mesele her hava şartlarında her zorlukta ayakta kalmak. Dirençli ve ayakta kalabilmek için böyle eğitimler yapılıyor. Bunları yapabilen ve yapamayan ayrılıyor. Bir kere gönüllülük esas. Kurs 34 hafta sürüyor. Tek bir parmağın nasıl duracağı bile sürekli kontrol ediliyor. Tek bir parmak hareketi bile ölüme sebebiyet verebiliyor. Gerçekten hayran olunacak bir eğitim.

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