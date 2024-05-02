Fransa parlamentosunun Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına yönelik tezkere TBMM'de kabul edildi

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karara karşı Meclis Başkanlığı tezkeresinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği belirtildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, "Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen, hukuki ve tarihi temelden yoksun, ön yargılara dayanan Asuri ve Keldanilerle ilgili kararı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddialarının bir karşılığı yoktur. Tarihin siyasi saiklerle tahrif edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz. Parlamentoların, tarihten düşmanlık çıkarmak yerine, ülkeler ve halklar arasında dostluk ve iş birliğini geliştirmesi, mevcut ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir dünya yaratmaya gayret etmesi gerektiğini düşünüyoruz" denildi.

Başka ülkelerin tarihi konusunda karar almak ve başka ulusları yargılamaya kalkmanın parlamentoların görevi olmadığı belirtilerek, "Parlamentolar kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamaz. Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli, haksız ve hukuksuz bu kararı en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurul'un tasviplerine arz ederim" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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