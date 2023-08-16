78/1-A Trafik Cezası Kodu Nedir? 78/1-A Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Karayolları trafik kanunu dahilinde uygulanan bu ceza, emniyet kemerinin kullanılması ya da emniyet kemerinin araçta olmaması takdirinde verilir. Bu durumda hem ön tarafta hem de arka tarafı olmak suretiyle, araçların bütün koltuklarında gerekli olan yerlerde emniyet kemerinin bulunması gerekir.

78/1-A Trafik Cezası Kodu Nedir?

78/1 a trafik cezası kodu emniyet kemerleri üzerinden verilen bir cezadır. Bu ceza 2 farklı şekilde ön plana çıkar. Bunlardan biri emniyet kemerini gerekli olduğu araçlarda emniyet kemerinin bulunmamasıdır. Aynı zamanda ikinci durum ise emniyet kemerinin bulunması ile birlikte kullanılmaması üzerinden öne çıkan cezadır.

Cezanın ödenmediği takdirde verilen faiz uygulaması üzerinden çok daha fazla ödeme durumu ile karşı karşıya kalınabilir. O yüzden mutlaka verilen cezanın ödeme tarihleri içerisinde belirlenmiş olan miktar üzerinden ödemenin yapılması önemlidir. Bu durum genel olarak emniyet kemeri bulunması gereken tüm araçlar için ortak bir cezadır.

78/1-A Cezası Ne Kadar?

Emniyet kemerinin bulundurulmaması ya da Emniyet kemerinin konulmaması doğrultusunda, araç sahiplerine 78/1 a cezası uygulanır. Bu ceza dahilinde o yıl itibariyle güncel olan miktar üzerinden işlemeli alınır. Şu an için ise emniyet kemeri olmaması ve kullanılmaması ile beraber, sürücülere verilen ceza 196 TL olarak öne çıkar.

Mutlaka ilgili tarihler arasında verilen cezanın zamanında ödenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda her sene kanun nezdinde ceza miktarı güncellemek suretiyle değişkenlik gösterir. Emniyet kemeri kullanılmaz ya da araçta emniyet kemeri bulunmaz ise, o vakit bu ceza araç sahibi üzerinden verilir.

78/1-A Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Eğer herhangi bir durum karşısında 78/1 A trafik cezasına itiraz verilmek isteniyor ise, bunun ilgili mahkeme üzerinden yapılması gerektiği dile getirilebilir. Bu doğrultuda Trafik cezasının tatbik edildiği şehre bağlı olarak, Sulh Ceza hakimlikleri ne başvuru yapılmalıdır. İlgili başvuru mahkeme nezdinde ele alınır ve incelenir. Mutlaka şahsen müracaat edilmesi ve gerekli evrakların verilmesi önemlidir. Daha sonra cezanın itirazı üzerinden gerekli karar beklenir. Eğer sonucu olumsuz çıkar ise kişinin mutlaka trafik cezası ödemesi önemlidir.