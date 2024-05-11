DGS başvuru ücreti kaç para? Bu sene 2024 DGS başvurusunda son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için uygulanan DGS sınavına başvurular bugün itibariyle başladı. DGS başvuru ücreti 590 lira olarak belirlendi. 2024 DGS başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte her yıl düzenli olarak uygulanan Dikey Geçiş Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler
• 11 Mayıs 2024 - 08:13 • Son Güncelleme:
• 11 Mayıs 2024 - 08:13 • Son Güncelleme: