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Gündem DGS başvuru ücreti kaç para? Bu sene 2024 DGS başvurusunda son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
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DGS başvuru ücreti kaç para? Bu sene 2024 DGS başvurusunda son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için uygulanan DGS sınavına başvurular bugün itibariyle başladı. DGS başvuru ücreti 590 lira olarak belirlendi. 2024 DGS başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte her yıl düzenli olarak uygulanan Dikey Geçiş Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler

• 11 Mayıs 2024 - 08:13 • Son Güncelleme:
• 11 Mayıs 2024 - 08:13 • Son Güncelleme:
1 DGS başvuru ücreti kaç para Bu sene 2024 DGS başvurusunda son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır

ÖSYM tarafından uygulanan DGS için başvuru tarihi, sınav tarihi, sonuç tarihi açıklandı. DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu 10 gün boyunca sürecek. DGS başvurusu tamamlanan adalar 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek sınava katılacak.

2 DGS başvuru ücreti kaç para Bu sene 2024 DGS başvurusunda son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır



DGS BAŞVURU NE ZAMAN ?

DGS başvuruları 10 Mayıs – 20 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

3 DGS başvuru ücreti kaç para Bu sene 2024 DGS başvurusunda son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır



DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 590 lira olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

4 DGS başvuru ücreti kaç para Bu sene 2024 DGS başvurusunda son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır



DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 10 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM’nin sitesinden yayınlandı.

5 DGS başvuru ücreti kaç para Bu sene 2024 DGS başvurusunda son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır



DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.