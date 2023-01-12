7 intihar eylemcisi terörist yakalandı!
Şanlıurfa merkezli 7 ilde, DEAŞ'a yönelik operasyonda, metropollerde intihar eylemleri düzenlemeyi planladığı belirlenen 7 terör örgütü üyesi yakalandı.
12.01.2023 - 11:09 | | DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı olan ve metropollerde intihar eylemleri düzenlemeyi planlayan terör örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Mardin, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.