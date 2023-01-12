7 intihar eylemcisi terörist yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı olan ve metropollerde intihar eylemleri düzenlemeyi planlayan terör örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Mardin, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.