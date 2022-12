6 yaşındaki çocuğa istismar! Bakan Yanık: 2 Aralık'ta dava bize ihbar edildi

NTV'de konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Kuruluşumuzda bakımı ve sağlık desteği sağlanmış. Gizliliği sağlanması için sağlık kurumuna gidilmemesi gerekiyordu. Her türlü çalışmayı yapmışız. 4 Aralık'ta kabul alıyoruz, 8 Aralık'ta desteğe başlıyoruz. 6284 sayılı kanundan kaynaklı müdahale etme hakkımız var. 2 Aralık 2022'de dava bize ihbar ediliyor ve davaya hemen müdahil olduk. Aynı zamanda sonraki süreçte de hem duruşma tarihinin öne alınması hem de sanıkların tutuklu yargılanması için dosyaya ibraz ettik, bugün itibarıyla duruşma tarihi öne çekildi.

DAVANIN TARAFIYIZ

Sanıklar bakanlığımıza yönelik ciddi bir daha doğrusu siyaset etme biçimi olarak haksız bir saldırı söz konusu. Daha önceki beyanlarımda da çok açık biçimde ifade ettim. Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarları, kadınların istismarı gibi meseleler hepimizin ortak meselesidir ve meseleye siyasi kimliklerimizden, tercihlerimizden bağımsız olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Biz şu ana kadar mağdura psiko-sosyal destek hakkında verdiğimiz desteği bundan sonra hukuksal olarak vereceğiz. Davanın bir tarafıyız bakanlık olarak.

Mağdur bize korunma ve bakım hizmeti için sevkediliyor, şiddet önleme izleme merkezlerimizin varlık sebebi şiddet, istismara uğradığını söyleyen vatandaşı alıp korumaktır.

Prensipte altını çizmek istiyorum, mağdurun bizden korunma, barınma, gizliliğinin sağlanması noktasında bir talebi olursa her zaman her türlü desteği veririz. Hukuksal süreçte davanın bir tarafıyız, sadece bu davayı takip etmekle kalmayacağız. 2012 yılında mağdurun hastaneye başvurusUyla başlayan ve takipsiz kalan süreç hakkında kemik yaşı tespitine ilişkin sağlık bakanlığımız o dönemki doktorla alakalı soruşturma başlattı, Adalet Bakanlığı da soruşturma başlattı. Her iki soruşturmaya da müdahil oluyoruz.

Bu olay bir gazete haberi ya da TV haberiyle dikkatini çektiği için üzerine gittiğimiz olay değil. Gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Farkındalık geliştirmek adına haberleştirmeleri çok önemli. Bu konu dava açıldıktan sonra Haber oldu. 2 yıldır devam eden bir soruşturma süreci ve dava konusu olmuş. Bu anlamda bizim süreç içinde bakanlık görev ve yetkileri içinde her türlü destek ve katkıyı sağladığımız, özel vekaletle davayı takip ettirdiği ve kanunen dahil olduğumuz süreçten bahsediyoruz.

Bizim talebimizle birlikte duruşma tarihi öne çekildi. Sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ettik. Talebimiz bugün itibarıyla kabul edildi, tutuklu yargılanmayla ilgili talebimiz dosya incelendikten sonra mahkeme heyeti karar verecek.

Tutuklu yargılama, yargılama önlemlerindendir. Mahkemelerin takdir yetkisi vardır. Bahis konusu olay, katalog suçlardandır. Tutuklanması gereken, tutuklamanın olayın gereği teşvik edildiği suçlardan biridir. Katalog suçlardan olduğu için tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Bundan sonraki aşamalarda suçun tanımlanış biçimi, oluş biçimi, mağdurun bu anlamdaki haklarının korunması hakkında biz bütün yetkilerimizi mağdur lehine kullanacağız. Çok yakından dikkatle takip ettiğimiz bir dava. Mevzuattan aldığımız yetkiyi bu davada kullanacağız.