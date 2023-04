4 adaylı seçim ikinci tura kalır mı? Bülent Turan'dan 14 Mayıs açıklaması

Seçimlere artık sayılı günler kaldı. Siyasetin sıcak başlıklarını bu bölümde ekranlarınıza taşıyacağız... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu. Seçimlere artık sayılı günler kaldı. Siyasetin sıcak başlıklarını bu bölümde ekranlarınıza taşıyacağız... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu.

Bülent Turan'ın açıklamaları şöyle;



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU



Cumhurbaşkanımızın sağlığı yerinde. Mide üşütmesine bağlı bir rahatsızlık oldu. Bugün programlara katılabilirdi, istirahati uygun görüldü. Çok yoğun bir programı var kendisinin. Bu kadar yoğun çalışmasının yanında tüm ekibinin daha çok çalışması, meseleyi ciddiye alması önemli. Erdoğan'dan daha çok çalışma zorunluluğumuz var. Hiçbirimiz Erdoğan'dan daha az çalışma lüksümüz yok.



Siyasette polemikler olacaktır. İnsani durumlar önemli. Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajı kıymetlidir. 85 milyonun kardeşliği esastır. El sıkma seremonisi de yok. Keşke tüm liderler el sıkışsalar.



3 dönem iddiası önemli bir iddiaydı. Bunu yapmak çok kıymetliydi. Keşke her parti uygulasa. Yüzde 65 büyük bir oran. Yenilenmenin farkındayız. 3 dönemden sonra yerine kim koyduğunuz daha kıymetli. Cumhurbaşkanımız 'hata yaptığımız yerler oldu' dedi mi, dedi. Bu liste bizim listemiz artık. Konu kapandı. Yazlıktaki komşusunu aday yapmak isteyenler oldu. Bu liste bizimdir, Erdoğan'ın ekibidir.

MUHALEFET KILIÇDAROĞLU'NA OY TOPLAMAKTA ZORLANIYOR MU?



İttifakların bir ruhu vardır. Kemal bey ile Temel beyin ortaklıkları tuhaf bir durum aldı. Bu ortaklık olmazsa toplum da buna destek vermez. Bu adamlar ülkenin idaresini almış olsalar, hiçbir yerde 7 başkan yardımcılı sistem yok. Bu sistemi sevdiler. Parlamenter sisteme döneceğiz sözünü ağızlarına almıyorlar. Parlamenter sisteme dönmek istemeyeceklerdir. 7 yardımcı ile hangi kararlar alabilirsiniz ki. Masaya oturup kalkmaları bir mesele, Sadullah Ergin'e gelen tepkiler bir mesele. İnsanımızın 6 oka oy verme ihtimali yok, ve vermeyecekler.



"NEDEN ALEVİ OLDUĞUNU 74 YAŞINDA SÖYLÜYORSUN?"



Bir insanın mezhebini söylemesi ayıp değil. Bunu söylesin. Bu ne ayıp ne de kınanacak bir durum. Güzel hazırlanmış bir video. Fakat 74 yaşında bunu söylüyorsunuz. Biz Alevi olduğu için seviyor ya da sevmiyor değiliz ki. 74 sene Aleviyim demiyor da bugün söylüyorsa şüphe ile bakarım. Bu ülkede insanlar hangi mezhepten olursa olsun bunu söylememesi lazım. Ahmet Kaya Kürtçe şarkı söyleyeceğim, dediği için çatal attılar. Türkiye bunu geride bıraktı. Ahmet Kaya'nın o tartışmasında bu tavır alınsa kıymetli derdim. Şimdi gündem yokken bunu demesi art niyetlidir. On dakika sonra Davutoğlu da 'ben Sünniyim' dedi. Bu bir cesaret meselesidir. Eski yıllarda söyleseydiniz bir kıymeti vardı.



SOĞAN TARTIŞMASI



Togg varken soğan mı konuşulur, dendi. Bu bizi de rahatsız etti. En güçlü zamanımızda da oylarımız düştüğünde de vatandaşımızın derdine ortak olduk. AK Parti'nin ve Erdoğan'ın felsefesi bu değil. Bir adam 'benim derdim var' dediğinde o dert ağza kapatılmaz. Bu dertleri almak durumundayız. Togg'u da üreteceğiz, tank da üreteceğiz, soğan derdi de varsa buna kulak vereceğiz. Köylerimizde en rahat seçim dönemini yaşıyoruz. Garipseyebilirsiniz, hayat Twitter'dan ibaret değil. İnsanımızın ürünü para yapmış, değerlenmiş.



"İYİ PARTİLİLER KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEZ"



İYİ Parti şu an büyük karmaşa yaşıyor. MHP'den daha ülkücü daha milliyetçi olacaklardı. Geldikleri yer HDP'nin olduğu masada ortak olmak. Yanlış yaptıkları için AK Parti'den oy alamadılar ve kaybettiler.5 senedir argümanları iyi tartmaları gerekirdi. Meral Hanım masadan kalkınca İYİ Partililer kraldan çok kralcı oldu. Peki geri masaya neden geldin. İYİ Partili Kılıçdaroğlu'na oy vermez. İYİ parti'nin geçen seçimlerde aldığı oyun çok daha azını alacağını iddia ediyorum. CHP'nin içinde kendi kavgaları varken bu tarafta çok uyumlu bir Cumhur İttifakı var.



(Cumhur İttifakı) Ortaklığın hukuku olarak beraber girmenin bir sinerjisi olurdu.



ZEKERİYA YAPICIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



HÜDA PAR bizim ittifakımızda imza sahibi değil. İttifak ortağımız değil. Bizim partnerlerimiz var. Listemizden girecek olanlar var. Farklı fraksiyonlardan gelenler var. HÜDA PAR, Hizbullah ile hiçbir bağımız yok diyor. Mitinglerinde Türk bayrağı var, HDP'nin hangi mitinginde Türk bayrağı var. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz, demediler mi? Cumhur İttifakı'nın böyle bir kırmızı çizgisi vardır. Ali Babacan ilk dört madde tartışılabilir demedi mi? Uç kim var ise kendilerine fırsat vermek lazım. HÜDA PAR İddiaların çoğunu cevapladı, Türk bayrağına karşı değiliz dediler.



Kapatma davası öncesi AYM bir karar verdi. Bir üye karar değiştirdi ve ödeme alıyorlar. HDP seçim yılı 3 kat alır diyor. Seçime girmeyen bir partiye devlet neden seçime girmesi için para verir? HDP resmi karar alıp YSK'ya bildirdi. Seçim parasının da verilmemesi lazım.



ERDOĞAN'IN OYLARI 50'LERDE



Demokrasilerde polemikler çok kıymetlidir. 7'li masanın kavgası ile Cumhur İttifakı'nın uyumu herkesin gözü önünde. AK Parti'yi 40'larda Erdoğan'ı 50'lerde görüyorum. Her zamankinden fazla oy alacak. Bizim rakibimiz yok, Erdoğan farkla kazanır. İnce'nin de Oğan'ın da adaylığı kıymetlidir. Biz Erdoğan'a hep kazansın, başkan olsun diye sevmedik. Emeğini, kıymetini gördüğümüz için sevdik. Aleviyim diyen Kemal Bey'in bu dünyada yaptıklarına bakın Erdoğan'ınkine bakın. Kim iş yapar bunu görüyor insanımız.

Kendisini 'Bay Kemal' diye tanımlayan bir adamdan cumhurbaşkanı olur mu? Toplumumuzun vicdanına bırakıyorum.