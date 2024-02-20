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30 milyon TL dolandırdılar! Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Kendilerini müşteri hizmetleri personeli olarak tanıtarak vatandaşların telefonlarına gelen kodları alıp 30 milyon lira dolandıran 8 şahıs tutuklandı.

20.02.2024 - 14:04 | | İHA
30 milyon TL dolandırdılar! Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik Kahramanmaraş ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kendilerini müşteri hizmetleri personeli olarak tanıtarak vatandaşların telefonlarına gelen kodları aldıkları, WhatsApp uygulamalarını ele geçirip telefon rehberlerinde ekli bulunan kişilere mesaj atarak para talebinde bulundukları iddia edildi.

9 Şahısın 8'i tutuklandı

Vatandaşları yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 9 şahıs, çok sayıda dijital materyal, yabancı uyruklu şahıslara ait birçok sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

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