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Gündem16 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
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16 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Bakanlık son 24 saatte 118 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 345 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

16.03.2022 - 20:31 |
16 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 16 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 345 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 118 oldu. Bir günde toplam 324 bin 58 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 364 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,25 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 336 bin 317’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

16 Mart koronavirüs tablosu açıklandı İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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