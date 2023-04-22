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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılırken, sürücülere de uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

22.04.2023 - 16:46 | | DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde birçok noktada denetim gerçekleştirdi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş noktasından yapılan denetimde ekipler durdurdukları araç sürücülerinin evrak kontrolü yaptı. Trafik ekipleri sürücülere Ramazan bayramı dolayısıyla daha da yoğun olan trafikte dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin ise bayram süresince devam edeceği belirtildi.

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