GÃ¼rsu'da TOKÄ° KonutlarÄ±nda oturan Metin Tolunay, 15 gÃ¼n Ã¶nce kayboldu. Emekli elektrik mÃ¼hendisi olanÂ Metin Tolunay'Ä±n evine 12 kilometre uzaklÄ±ktaki DÄ±ÅŸkaya Mahallesi HarmancÄ±k mevkiinde bulunan ormanda vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan cansÄ±z bedeni bulundu.

Hayvanlar tarafÄ±ndan parÃ§alanmÄ±ÅŸ olan ceset, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Bursa Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. UnutkanlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ± Metin Tolunay, otopsinin ardÄ±ndan GÃ¼rsu ilÃ§esinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aile kabristanÄ±nda topraÄŸa verildi. Olayla ilgili soruÅŸturmaya baÅŸlandÄ±.