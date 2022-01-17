15 gündür kayÄ±ptÄ±, ormanda hayvanlar tarafÄ±ndan parçalanmÄ±ÅŸ cesedi bulundu
Bursa'nÄ±n GÃ¼rsu ilÃ§esinde, 15 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olan Metin Tolunay'Ä±n (77) ormanda hayvanlar tarafÄ±ndan parÃ§alanmÄ±ÅŸ cesediÂ bulundu.Â
17.01.2022 - 14:01 | | Halil Ã–ZÃ‡OBAN/ BURSA, (DHA)
GÃ¼rsu'da TOKÄ° KonutlarÄ±nda oturan Metin Tolunay, 15 gÃ¼n Ã¶nce kayboldu. Emekli elektrik mÃ¼hendisi olanÂ Metin Tolunay'Ä±n evine 12 kilometre uzaklÄ±ktaki DÄ±ÅŸkaya Mahallesi HarmancÄ±k mevkiinde bulunan ormanda vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan cansÄ±z bedeni bulundu.
Hayvanlar tarafÄ±ndan parÃ§alanmÄ±ÅŸ olan ceset, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Bursa Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. UnutkanlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ± Metin Tolunay, otopsinin ardÄ±ndan GÃ¼rsu ilÃ§esinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aile kabristanÄ±nda topraÄŸa verildi. Olayla ilgili soruÅŸturmaya baÅŸlandÄ±.