GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
Gündem15 gündür kayÄ±ptÄ±, ormanda hayvanlar tarafÄ±ndan parçalanmÄ±ÅŸ cesedi bulundu
HaberlerGündem Haberleri 15 gündür kayÄ±ptÄ±, ormanda hayvanlar tarafÄ±ndan parçalanmÄ±ÅŸ cesedi bulundu
ABONE OL

15 gündür kayÄ±ptÄ±, ormanda hayvanlar tarafÄ±ndan parçalanmÄ±ÅŸ cesedi bulundu

Bursa'nÄ±n GÃ¼rsu ilÃ§esinde, 15 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olan Metin Tolunay'Ä±n (77) ormanda hayvanlar tarafÄ±ndan parÃ§alanmÄ±ÅŸ cesediÂ bulundu.Â

17.01.2022 - 14:01 | | Halil Ã–ZÃ‡OBAN/ BURSA, (DHA)
15 gündür kayÄ±ptÄ±, ormanda hayvanlar tarafÄ±ndan parçalanmÄ±ÅŸ cesedi bulundu

GÃ¼rsu'da TOKÄ° KonutlarÄ±nda oturan Metin Tolunay, 15 gÃ¼n Ã¶nce kayboldu. Emekli elektrik mÃ¼hendisi olanÂ Metin Tolunay'Ä±n evine 12 kilometre uzaklÄ±ktaki DÄ±ÅŸkaya Mahallesi HarmancÄ±k mevkiinde bulunan ormanda vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan cansÄ±z bedeni bulundu.

Hayvanlar tarafÄ±ndan parÃ§alanmÄ±ÅŸ olan ceset, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Bursa Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. UnutkanlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ± Metin Tolunay, otopsinin ardÄ±ndan GÃ¼rsu ilÃ§esinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aile kabristanÄ±nda topraÄŸa verildi. Olayla ilgili soruÅŸturmaya baÅŸlandÄ±.

GÜNCEL HABERLER

Osman Kavala'nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi

Osman Kavala'nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi

Elektrikte kademeli tarife fiyatlarÄ± belli oldu! Elektrik faturalarÄ± nasÄ±l hesaplanacak? Ä°ÅŸte tüm detaylar...

Elektrikte kademeli tarife fiyatlarÄ± belli oldu! Elektrik faturalarÄ± nasÄ±l hesaplanacak? Ä°ÅŸte tüm detaylar...

Antalya turist sayÄ±sÄ±nda geçen yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nÄ± üçe katladÄ±

Antalya turist sayÄ±sÄ±nda geçen yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nÄ± üçe katladÄ±

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Osman Kavala'nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi

Osman Kavala'nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi

SÄ±radaki Haber
Elektrikte kademeli tarife fiyatlarÄ± belli oldu! Elektrik faturalarÄ± nasÄ±l hesaplanacak? Ä°ÅŸte tüm detaylar...

Elektrikte kademeli tarife fiyatlarÄ± belli oldu! Elektrik faturalarÄ± nasÄ±l hesaplanacak? Ä°ÅŸte tüm detaylar...

SÄ±radaki Haber
Fazla mesai ücretleri ile ilgili flaÅŸ detay, yanlÄ±ÅŸ hesaplanÄ±yor! Yüzde 50 ve üzeri...

Fazla mesai ücretleri ile ilgili flaÅŸ detay, yanlÄ±ÅŸ hesaplanÄ±yor! Yüzde 50 ve üzeri...

SÄ±radaki Haber
Ülkenin sokaklarÄ± Türk bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±! Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± bekliyor...

Ülkenin sokaklarÄ± Türk bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±! Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± bekliyor...

SÄ±radaki Haber