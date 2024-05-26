Araba sahipleri dikkat! Kritik uyarı geldi, cezası büyük...

Palandöken, şunları söyledi: “Artık tüm tescil plakalarının üzerinde bir seri numarası ve bir karekod var. Tıpkı kimlik, ehliyet ve pasaportlar gibi plakalara da bir kimlik numarası verilerek bunların sahte olup olmadığı tespit ediliyor. Böylelikle tüm plakaların, seri numarası üzerinden takip edilebilmesi sağlanıyor ve plakaların sahte olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabiliyor.”

Plakaların internet üzerinden satışının olmadığını da belirten Bendevi Palandöken, “İnternet ve sosyal medya üzerinden ‘Muayeneden geçer’, ‘Mühürlü’, ‘denetimden geçer’ ve benzeri açıklamalarla hatta sahte karekod basılarak yapılan plaka satışları yasal değil cezası da ağır” dedi.