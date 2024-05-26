30 bin TL'ye 'doktorculuk' oyunu! Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Nefes eğitiminden emzirme eğitimine kadar pek çok alanda aldıkları sertifikalar ile anne adaylarına ortalama 4 bin TL civarında koçluk yapıyorlar. Hamileliğin başından sonuna kadar bir doğum koçu ile çalışmak, doğuma girmesini istemek ve sonrasında da evde destek almanın faturası ortalama; 30 bin TL.