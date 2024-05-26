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Gündem 30 bin TL'ye 'doktorculuk' oyunu! Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor
Haberler Gündem Haberleri 30 bin TL'ye 'doktorculuk' oyunu! Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

30 bin TL'ye 'doktorculuk' oyunu! Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Anne adaylarına bilimsellikten uzak öneri ve telkinlerde bulunan eğitimsiz doğum koçları, süreç boyunca bir anne adayından yaklaşık 30 bin TL kazanç elde ediyor... Artan ilgiyle fenomenleşen bazı koçlar yoğunluktan yeni gebe dahi kabul edemiyor. Uzmanlar doktor ve ebelerin rolüne soyunan ‘doğum koçları’ konusunda uyarıyor...

• 26 Mayıs 2024 - 07:49 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2024 - 07:49 • Son Güncelleme:
1 30 bin TLye doktorculuk oyunu Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Hiçbir sağlık eğitimi olmadan sosyal medyada türeyen ‘doğum koçları’, halk sağlığını tehdit ediyor. Aralarında hukuk fakültesi mezunu da var, iktisat mezunu da...

2 30 bin TLye doktorculuk oyunu Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Nefes eğitiminden emzirme eğitimine kadar pek çok alanda aldıkları sertifikalar ile anne adaylarına ortalama 4 bin TL civarında koçluk yapıyorlar. Hamileliğin başından sonuna kadar bir doğum koçu ile çalışmak, doğuma girmesini istemek ve sonrasında da evde destek almanın faturası ortalama; 30 bin TL.

3 30 bin TLye doktorculuk oyunu Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Milliyet'ten Didem Seymen'in haberine göre; görüşülen ve danışmanlık talep edilen doğum koçlarından bir tanesi, yoğunluğu nedeniyle bizi geri çevirirken diğerleri detaylı özgeçmişlerini ve verdikleri hizmetleri anlatan bilgiler paylaştı.

4 30 bin TLye doktorculuk oyunu Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Bazılara sosyal medyada ‘fenomen’ diye adlandırılan isimlerden. Temel doğuma hazırlık tekniklerinden aile dizimine, emzirme-bebek masajı sertifikasından ileri sunum tekniklerine kadar pek çok konuda sertifikası olan bu koçların hepsinin ortak özellikleri; sağlık alanında uzmanlık ve deneyimlerinin olmaması.

5 30 bin TLye doktorculuk oyunu Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

“Doğumda gevşeme teknikleri, emzirme eğitimi, doğum sonrası evde bakım desteği’ gibi konularda bilgi veren bu kişiler ayrıca ‘doğumda kullanılacak ilaç dışı rahatlatıcı ve ağrı kesici yöntemler’ gibi başlıklarda gebelere öneri ve telkinlerde bulunuyor.

6 ANNE ADAYLARINA UZMANLARDAN UYARI

ANNE ADAYLARINA UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar doğum koçlarının ebelerin ve hekimlerin işine soyunduğuna dikkati çekerek eğitimsiz kişilerin anne ve bebek sağlığı için ciddi bir tehdit olabileceğini vurguluyor.

7 30 bin TLye doktorculuk oyunu Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Konuyu gündeme taşıyan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu şu uyarılarda bulundu: “’Doğum koçu’ diye bir şey yok. Ebenin işi zaten o. Hayatında sağlıkla alakası olmayan insanlar başka şeyler telkin ediyorlar. Ebeler Türkiye’de bu işi en iyi yapan meslek grubu.”

8 TEDAVİYİ REDDETTİREN VAR

TEDAVİYİ REDDETTİREN VAR!

Türk Ebeler Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Karahan: “Ebelik; 4 yıllık lisans eğitimiyle kazanılan, mesleğin icrasına ilişkin esaslar yasal düzenlemelerle belirlenmiş bir meslektir.

9 30 bin TLye doktorculuk oyunu Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Ancak tanımlı bir eğitim süreci bulunmayan kişilerin ebeliğe soyunduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığının bununla ilgili genelgesi var ancak buna uyulmuyor. Bazı özel üniversitelerin ya hekimlerin kısa süreli kurslarıyla doğum koçu olunuyor, e-devlet sertifikalı yüksek gelir garantili diye reklamlar yapılıyor.

10 30 bin TLye doktorculuk oyunu Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Anne ve bebek için büyük riskler söz konusu. Bazen doğum koçlarının tedavi gerektiren durumlarda kadınları etkileyerek tedaviyi reddetmeye giden sonuçlar yarattığını görüyoruz.” Haberin Devamı

11 30 bin TLye doktorculuk oyunu Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

CİSED Bakırköy Şube Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurgül Ulusoy: “Doğum sürecine eşlik etmek zaten ebenin birinci vazifesidir ve günümüzde ebe arkadaşlarımız bu konuda çok tecrübe sahibidirler.

12 30 bin TLye doktorculuk oyunu Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor

Doğum koçu denen kişilerle yapılan doğumlarda yetkisiz söylem ve müdahaleler sonucu anne ve bebek hayatını tehlikeye atan sonuçlar oluşabilir.”