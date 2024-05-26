30 bin TL'ye 'doktorculuk' oyunu! Uzmanlar uyarıyor: Doğum koçları anne ve bebeğin sağlığını tehdit ediyor
Anne adaylarına bilimsellikten uzak öneri ve telkinlerde bulunan eğitimsiz doğum koçları, süreç boyunca bir anne adayından yaklaşık 30 bin TL kazanç elde ediyor... Artan ilgiyle fenomenleşen bazı koçlar yoğunluktan yeni gebe dahi kabul edemiyor. Uzmanlar doktor ve ebelerin rolüne soyunan ‘doğum koçları’ konusunda uyarıyor...
• 26 Mayıs 2024 - 07:49 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2024 - 07:49 • Son Güncelleme: