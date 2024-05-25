Selçuk Bayraktar o anları paylaştı! Bayraktar TB2 ve AKINCI'dan tam isabet

Türkiye’nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024, Seferihisar/İZMİR’de başladı. 50 ülkeden bin beş yüzü aşkın yabancı personelin katıldığı tatbikatta TSK unsurları ile birlikte toplam 11 bin personel görev alıyor.

Ayrıca tatbikat alanında, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda 47 savunma sanayii firması tarafından yerli ve millî imkanlarla üretilen ve TSK envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi de yer alıyor.