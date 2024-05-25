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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal eski Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

25.05.2024 - 20:12 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal eski Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Senegal’de mart ayında gerçekleşen seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması dileklerini iletirken yeni dönemde Türkiye ile Senegal ilişkilerinin gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sall’ın 25 Mayıs Afrika Günü’nü de tebrik etti.

 

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