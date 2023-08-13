10 kilometre için 1000 TL istiyorlar! Mantar gibi çoğaldılar, korsan araç terörü

Adalar, yaz aylarının gelmesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Hafta sonları 40 bine yakın kişinin ziyaret ettiği Adalar’da, artan kalabalık ve kontrolsüz artış gösteren korsan araçlar nedeniyle yürümek çileye dönüşüyor. Ada halkı, bu araçların sayısının artmasından şikayet ederken bazı araç sahiplerinin de normal fiyatların çok üzerinde ücret talep ettiğini belirtiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; şikayetlerin artmasıyla Adalar’da korsan araçlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, şu ana kadar Emniyet yetkilileri ile yürütülen operasyonlarda 40 adet adabüs, 125 adet de “adamini” korsan araca el konulduğunu söyledi.

KORSANLARA MÜDAHALE

Adalar’daki İBB’ye ait ulaşım araçların sayısının ihtiyaca göre belirlendiğini aktaran Cihan şunları söyledi;

, “Ada’nın her yerini elektrikli araçlarla donatmak istemiyoruz. Biraz daha Adalar’ın, yürünebilir bir alan olmasını istiyoruz. Hem o araç yoğunluğunu belirli bir dengede tutmak hem de insanları biraz daha yürümeye, bisiklet kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Gelen tüm talebi karşılamak doğru değil. Oraya yüzlerce araç alabilirdik. Biz, saatte kaç yolcu olur, insanların ihtiyacı nedir? Hesaplıyoruz ve ona göre planlama yapıyoruz”

Adalar’da, UKOME kararıyla Ulaşım ve Lojistik Komisyonu kurulduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, elektrikli araç kullanmak isteyen vatandaşların bu komisyona başvurması gerektiğini söyledi. Başvuru listesinin Komisyon tarafından UKOME’ye gönderilmesi gerektiğini belirten Cihan, “Biz de UKOME kararıyla kullanım hakkı vereceğiz. Sistem böyle işliyor. Yasal olarak izin verdiğimiz bir kesim var. Onlar da şöyle: 65 yaşını doldurmuş olanlar, engelliler ve bazı esnaf grupları. Onun dışında bu komisyon, maalesef UKOME’ye böyle bir liste göndermedi. Liste göndermediği için korsan olarak insanların kendi özel kullanımında olan araçlar da var.

Bu işten para kazanan korsan taşımacılar da var. Ana karadan birileri bu tür araçları getiriyor ve orada taksicilik yapıyor. İlk etapta korsanlara müdahale etmek istedik. Kaymakamlık, Ulaşım ve Lojiktik Komisyonu’yla bir karar aldık. Denetim yapmaya karar verdik. Orada asıl denetim yetkisi polisin. Onların destek olması gerekiyordu. Biz, zabıtamızla onlara destek olduk. Onlar araçları bağladı biz de taşınmasına yardımcı olduk. Dolayısıyla yaz boyunca denetimi birkaç defa tekrarladık ve devam ettik” diye konuştu.

VATANDAŞLAR MUZDARİP

Vatandaşlardan da hem araç sayısının artması hem de korsan taksiyle şikayetlerin İBB’ye de iletildiğini aktaran Cihan, “Orada korsan taşımacılık var. Ada sakinleri bundan memnun değil. Çok araç olmasından muzdarip. Aynı zamanda Ada’nın genel sorunu kalabalık olması. Bisiklet öğrenmeye gelen var. Gezmeye gelenler elektrikli araç kiralıyor. Dolayısıyla yürünemeyecek hale geliyor. Bunun üzerine araçların sayısı da çoğalınca kalabalık içerisinde yürümek zorunlu haline gelmekte. Biz denetimleri Emniyet’le birlikte yaptık. Bir süre rahatlıyor. Denetimi geri çektiğimiz zaman bu sefer tekrar artmaya başlıyor. Merkezi alanı biraz daha denetim altına aldık. Yaya alanlarını korumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla zabıtamız, toplu taşıma denetim personelimiz, emniyet görevlilerimiz merkez alanlar da hem elektrikli araçların hem de korsan araçların engellenmesi için fiili olarak çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

300’E YAKIN KORSAN

Şu an Adalar toplamında 300’e yakın korsan aracın faaliyet gösterdiğinin tahmin edildiğini ifade eden Cihan, ruhsat talebi içinde yaklaşık 600’e yakın bir başvurunun olduğunu belirtti. Başvuruların hepsine olumlu cevap verilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Cihan, 65 yaş üstü vatandaşlara, engelli vatandaşlara, bazı esnaf grupları dışında kalanlara izin verilmeyeceğini söyledi.

‘ADALAR’A YENİ OTOBÜSLER GELECEK’

Adalar’da İBB sorumluluğundaki araç sayısı hakkında da bilgi veren Cihan şunları söyledi: “Adalar’da hizmet veren 80 tane küçük aracımız var. Onların sayılarını 120’ye çıkardık. Onun dışında otobüsler var. Onların sayılarının artırılması için de Aselsan ile beraber işbirliği yapıyoruz. Altı ay içerisinde Ada’ya uygun tescilli araçlar tekrar gelmiş olacak. Dolayısıyla onların sayısı da artacak. Ada’nın her yerini bu tür elektrikli araçlarla donatmak amacımız değil.

Biraz daha Adalar’ın insanların yürümesi gereken bir yer alan olmasını istiyoruz. Hem o araç yoğunluğunu belirli bir dengede tutmak hem de insanları biraz daha yürümeye, bisiklet kullanmaya teşvik etmeyi planlıyoruz. Gelen tüm talebi karşılamak doğru değil. Oraya yüzlerce araç alabilirdik. Biz, saatte kaç yolcu olur, insanların ihtiyacı nedir, hesaplıyoruz ve ona göre planlıyoruz. O plan doğrultusunda gidiyor. Mutlaka o yoğunlukta araç bekleyen, binemeyen olacak. Biz, günden güne Ada’nın ihtiyacı doğrultusunda sayıyı artırıyoruz.”

10 KİLOMETREYE 1000 TL İSTİYOR

Büyükada’da oturan bir vatandaş, son dönemlerde Ada’da korsan taşımacılığın arttığını ve bazı sürücülerin 10 kilometre için bin TL’nin üzerinde fiyat istediğini belirterek şunları aktardı: