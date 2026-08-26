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10 katlı inşaatın çatısına çıkan işçi para hesabına yatınca aşağıya indi

26.08.2026 - 23:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA (İHA)

10 katlı inşaatın çatısına çıkan işçi para hesabına yatınca aşağıya indi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'ya ait inşaatta çalışan işçi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 10 katlı inşaatın çatısına çıktı. Ekip ve vatandaşlara endişeli anlar yaşatan işçi, ödeme dekontunun cep telefonuna gönderilmesinin ardından eyleminden vazgeçerek aşağıya indi.

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Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde bulunan ve Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'ya ait inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Halil T. isimli işçi, kendisinin ve arkadaşlarının alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 10 katlı inşaatın çatısına çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Acil Sağlık ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

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Alacaklarının ödenmesini istedi

10 katlı inşaatın çatısında zaman zaman ayağının yarısını boşluğa çıkartan Halil T., çalışmasının karşılığı olan parayı alamadığını, kendisi gibi arkadaşlarının da parasını alamadığını belirtti. Sadece kendisinin değil, arkadaşlarının paralarının da ödenmemesi durumunda kendisini aşağıya atacağını söyleyen Halil T.'yi ikna etmek için ekipler uzun süre dil döktü. Emniyet ve inşaat firması yetkilileri Halil T.'yi kararından vazgeçirmek için gerek aşağıdan megafonla gerekse cep telefonuyla görüşmeler yaparken Halil T., kendisinin ve arkadaşlarının alacaklarının ödenmesi konusundaki ısrarını sürdürdü.

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Dekontu görünce eylemi sonlandırdı

Yaklaşık 45 dakika boyunca çevrede toplanan vatandaşlara endişeli anlar yaşatan Halil T., 45 bin TL olan alacağının ödendiğine dair bilgi ve cep telefonuna gönderilen dekontun ardından çatıya çıkan polisler eşliğinde aşağıya indi. Polis aracına alınarak önce sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Halil T. ardından ifadesi alınmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay anında ise binanın çevresinde toplanan kalabalığın büyük bölümünün cep telefonlarıyla görüntü çektikleri ve canlı yayın yaptıkları görüldü.

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10 katlı inşaatın çatısına çıkan işçi para hesabına yatınca aşağıya indi