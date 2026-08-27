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Bariyerlere çarptı motosikletletten fırlayarak alt geçide düştü

27.08.2026 - 00:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

Bariyerlere çarptı motosikletletten fırlayarak alt geçide düştü

Adıyaman’da bariyerlere çarptıktan sonra motosikletten fırlayarak karayolundan alt geçitte düşen sürücü yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil K. (20), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğriçay Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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Motosikletin üzerinden fırlayan İbrahim Halil K., yoldan alt geçide düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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