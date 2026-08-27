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Düğünde kız meselesiyle çıkan tartışma kanlı bitti

27.08.2026 - 00:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MALATYA (İHA)

Düğünde kız meselesiyle çıkan tartışma kanlı bitti

Malatya'da bir düğünde gelinin kuzeni ile düğün salonu çalışanının yakınları arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

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Olay, saat 22.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreni sırasında gelinin kuzeni ile salon çalışanının yakınları arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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Kısa sürede büyüyerek salon dışına taşan tartışma sırasında A.E. tabancayla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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