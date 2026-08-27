GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMaskeli ve motosikletli 2 şüpheliden iş yerine silahlı saldırı
HaberlerGündem Haberleri Maskeli ve motosikletli 2 şüpheliden iş yerine silahlı saldırı

Maskeli ve motosikletli 2 şüpheliden iş yerine silahlı saldırı

27.08.2026 - 00:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)

Maskeli ve motosikletli 2 şüpheliden iş yerine silahlı saldırı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yeri önünde park halinde bulunan otomobile 2 kurşun isabet etti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 22.30 sıralarında Dicle Mahallesi Şahin Caddesi’nde meydana geldi. Maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek tabancayla ateş açtı.

İLGİLİ HABER

İki kardeş arasında çıkan tartışmada kan döküldü
İki kardeş arasında çıkan tartışmada kan döküldü

Şüpheliler, daha sonra motosikletle ara sokaklara girerek kaçtı. Olayda, iş yeri önünde park halinde bulunan bir otomobile 2 kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İLGİLİ HABER

Düğünde kız meselesiyle çıkan tartışma kanlı bitti
Düğünde kız meselesiyle çıkan tartışma kanlı bitti

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Maskeli ve motosikletli 2 şüpheliden iş yerine silahlı saldırı
#Gündem

Maskeli ve motosikletli 2 şüpheliden iş yerine silahlı saldırı

İki kardeş arasında çıkan tartışmada kan döküldü
#Gündem

İki kardeş arasında çıkan tartışmada kan döküldü

Düğünde kız meselesiyle çıkan tartışma kanlı bitti
#Gündem

Düğünde kız meselesiyle çıkan tartışma kanlı bitti