Maskeli ve motosikletli 2 şüpheliden iş yerine silahlı saldırı

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Olay, saat 22.30 sıralarında Dicle Mahallesi Şahin Caddesi’nde meydana geldi. Maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek tabancayla ateş açtı.

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Şüpheliler, daha sonra motosikletle ara sokaklara girerek kaçtı. Olayda, iş yeri önünde park halinde bulunan bir otomobile 2 kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.