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Komşular arası kaldırım taşlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

27.08.2026 - 01:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada kafasına kaldırım taşıyla darbe alan şahıs ağır yaralandı. Polis ekipleri tarafından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Paşalı Cadde üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, aynı binada yaşayan M.A. ile D.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.K. eline geçen kaldırım taşını M.A.’nın kafasına vurdu. M.A. kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.A.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri tarafından da parkta inceleme yapıldı. D.K.’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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