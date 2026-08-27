GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMetro seferleri ücretsiz olacak! Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Metro seferleri ücretsiz olacak! Açıklama geldi

Metro seferleri ücretsiz olacak! Açıklama geldi

27.08.2026 - 01:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Metro seferleri ücretsiz olacak! Açıklama geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Güncel Haberler

Metro seferleri ücretsiz olacak! Açıklama geldi
#Gündem

Metro seferleri ücretsiz olacak! Açıklama geldi

Komşular arası kaldırım taşlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
#Gündem

Komşular arası kaldırım taşlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Maskeli ve motosikletli 2 şüpheliden iş yerine silahlı saldırı
#Gündem

Maskeli ve motosikletli 2 şüpheliden iş yerine silahlı saldırı