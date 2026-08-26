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Gerede ve Mengen arasındaki Geyik Gölü saklı doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor

26.08.2026 - 22:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (AA)

Gerede ve Mengen arasındaki Geyik Gölü saklı doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor

Bolu'nun Gerede ve Mengen ilçeleri arasındaki dağlık bölgede çam ve köknar ormanlarının arasında yer alan Geyik Gölü, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

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Yerleşim yerlerinden ve ana ulaşım güzergahlarından uzakta bulunan göl, çevresindeki sık orman dokusu ve sakin görünümüyle bölgenin keşfedilmeyi bekleyen doğal alanları arasında bulunuyor.

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Bölgedeki yürüyüş ve arazi rotalarında göle ulaşan güzergahlar bulunuyor. Yaklaşık 1300 metre rakımdaki göle ulaşım, ormanlık ve engebeli araziden geçilerek sağlanıyor.

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Çevresindeki orman dokusuyla bütünleşen Geyik Gölü, güzel manzara oluşturuyor.

Gerede ve Mengen arasındaki Geyik Gölü saklı doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor

Ulaşımının kolay olmaması nedeniyle sessiz ve sakin ortam sunan bölge, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

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