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Yemek firmasından alınan yemekten yiyen 41 kişi hastanelik oldu

26.08.2026 - 21:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

Yemek firmasından alınan yemekten yiyen 41 kişi hastanelik oldu

Niğde’de iki ayrı işletmede, aynı yemek firmasından alınan yemekten yiyen 41 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Niğde’de aynı yemek şirketinden gönderilen öğle yemeklerini yiyen iki ayrı işletmenin çalışanlarında bulantı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan 41 işçi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde rahatsızlanan çalışanların aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikleri, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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