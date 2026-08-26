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Ölüdeniz’de paraşüt kazası! 2 kişi feci şekilde can verdi

26.08.2026 - 20:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ölüdeniz’de paraşüt kazası! 2 kişi feci şekilde can verdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’da meydana gelen yamaç paraşütü kazasında pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Babadağ’ın bin 900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi. Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Bölgede çalışmaların sürdüğü, cenazelerin bulundukları bölgeden alınıp hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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