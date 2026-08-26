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Traktörden ayrılan römork 2 kişiye çarptı; kaza anı kamerada

26.08.2026 - 22:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana), (DHA)

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki traktörden ayrılan römork, kaldırımdaki 2 kişiye çarparak yaraladı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı Cumartesi Pazarı Kavşağı’nda meydana geldi. Nurettin A. idaresindeki traktörün römorku, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle araçtan ayrıldı.

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Kontrolden çıkan römork, kaldırımda duran Ertuğrul T. ile yanında bulunan arkadaşına ve ağaca çarptı. Römorkun çarptığı 2 kişi yaralanırken, ağaç ise devrildi. Yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ve sonrasında yaşanan panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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