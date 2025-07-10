Zonguldak'ta sıcaklardan bunalanlar için serin bir kaçış noktası: Yaz aylarında herkes oraya akın ediyor!
10.07.2025 - 10:35Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası olan 875 metrelik Gökgöl Mağarası, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Hem tarihi atmosferi hem de doğal serinliğiyle dikkat çeken mağara, özellikle bunaltıcı sıcaklarda doğayla iç içe huzurlu bir mola vermek isteyenlerin gözdesi haline geldi.
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350 milyon yıllık jeolojik yapısıyla dikkat çeken Gökgöl Mağarası, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
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Fosil Giriş, Astım Salonu ve Harikalar Salonu gibi bölümlerle ayrıştırılan mağara; engelli dostu yapısıyla da öne çıkıyor.
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Yapılan restorasyon çalışmalarıyla yürüyüş parkurları, mağara içinden geçen dere, dere üzerine kurulan köprüler ve ahşap merdivenlerle donatılan Gökgöl Mağarası, her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.
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Ziyaretçiler, mağaranın doğal serinliğinde hem tarihi keşfe çıkıyor hem de sıcak havalardan kısa bir kaçış imkanı buluyor.