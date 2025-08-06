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Zonguldak'ta gündüz vakti suçüstü yakalandılar! Ellerinde kazma kürekle adım adım kazmaya başladılar

06.08.2025 - 09:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Zonguldak'ta meydana gelen olay hem polisleri hem de vatandaşları şaşkınlık içerisinde bıraktı. Defineciler gündüz vakti şehrin merkezinde ellerinde dedektör ile hazine avına çıktı. Defineciler kazma kürekleriyle kazıya başlayınca dikkatleri üzerlerine çektiler.

1Zonguldak'ta gündüz vakti suçüstü yakalandılar! Ellerinde kazma kürekle adım adım kazmaya başladılar

Zonguldak'ta 4 kişi, ilçe merkezinde gündüz vakti dedektörle define ararken suçüstü yakalandı.

2Zonguldak'ta gündüz vakti suçüstü yakalandılar! Ellerinde kazma kürekle adım adım kazmaya başladılar

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yakın bir bölgede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

3Zonguldak'ta gündüz vakti suçüstü yakalandılar! Ellerinde kazma kürekle adım adım kazmaya başladılar

Yapılan fiziki takip sonucu H.D., E.Ö., C.G. ve Ş.Y. isimli şahısların dedektör ve çeşitli kazı malzemeleriyle bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

4Zonguldak'ta gündüz vakti suçüstü yakalandılar! Ellerinde kazma kürekle adım adım kazmaya başladılar

Gündüz vakti kaçak kazı yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen dedektör, kazma, kürek, lamba gibi eşyalara da el konuldu.

5Zonguldak'ta gündüz vakti suçüstü yakalandılar! Ellerinde kazma kürekle adım adım kazmaya başladılar

Herhangi bir tarihi esere ulaşamadıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak" suçundan Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.