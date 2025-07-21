Zonguldak'ta düğün dönüşü korkunç olay: Babaanne ile 2 torunu öldü!

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Olay, gece geç saatlerde Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi. Köroğlu köyünde yaklaşık 1 ay önce yaşanan tartışmada iddiaya göre Halil Can ve kardeşi Emirkan Köroğlu, akrabaları olan E.K.’yı darbetti. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. Dün gece bir yakınlarının köyde açık alanda düzenlenen düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile darbedilen E.K.’nın ağabeyi Erdeniz K. karşılaşınca düğün dönüşü tartışma yaşandı. Erdeniz K., evinden aldığı bıçakla 2 kardeşe saldırdı. O esnada torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.