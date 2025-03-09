Ziraat mühendisi oldu ata mesleğini devam ettirdi! Muğla'da genç arıcı yüzlerce kovanda bal üretiyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, ata mesleği arıcılığı yaklaşık 800 kovanda bal ve ana (kraliçe) arı üreterek devam ettiriyor. Yılmaz, "Okula gitmeden önce de kovanların arkasında polen topluyordum. Bu bizim ata mesleğimiz olduğu için dededen bize geçti. Şu anda yaklaşık 800 kovanımız var. Üretime devam ediyoruz." dedi.
AA
• 09 Mart 2025 - 11:57 • Son Güncelleme:
AA
• 09 Mart 2025 - 11:57 • Son Güncelleme: