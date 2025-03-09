Ziraat mühendisi oldu ata mesleğini devam ettirdi! Muğla'da genç arıcı yüzlerce kovanda bal üretiyor

Arıcılığın kendisi için bir tutku olduğunu ve işini severek yaptığını anlatan Yılmaz, "Haftanın 7 günü arılarımla ilgileniyorum. Onlarla çok güzel bir bağ kurdum, evlatlarım gibi oldular. Ömrüm yettiğince yapacağım hatta çocuklarımın da bu işi yapmasını istiyorum. Ürettiğimiz ürünlerden tüm insanlarımız faydalansın istiyoruz." ifadelerini kullandı.Mehmet Yılmaz, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.