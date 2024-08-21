Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası personel alımı sonuç sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası, farklı branşlarda toplam 770 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından belirlenen merkezlerde 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Adaylar şimdi de sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Peki, Ziraat Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ziraat Bankası personel alımı sonuç sorgulama ekranı!
• 21 Ağustos 2024 - 15:47 • Son Güncelleme:
• 21 Ağustos 2024 - 15:47 • Son Güncelleme: