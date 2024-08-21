Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

Ziraat Bankası personel alımı sonuçları 2024... Türkiye'de faaliyet gösteren altı kamu bankasından biri olan Ziraat Bankası personel alımı gerçekleştirecek. Ziraat Bankası, İstanbul Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde çalıştırılmak üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ve diğer illerdeki şubeler için 600 Servis Görevlisi alımı yapacağını açıklamıştı. Peki Ziraat Bankası 770 personel alımı sonnuçları nereden, nasıl öğrenilir?