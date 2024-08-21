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Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

Ziraat Bankası, farklı branşlarda toplam 770 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından belirlenen merkezlerde 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Adaylar şimdi de sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Peki, Ziraat Bankası personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ziraat Bankası personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

• 21 Ağustos 2024 - 15:47 • Son Güncelleme:
• 21 Ağustos 2024 - 15:47 • Son Güncelleme:
1Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak Ziraat Bankası personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Ziraat Bankası personel alımı sonuçları 2024... Türkiye'de faaliyet gösteren altı kamu bankasından biri olan Ziraat Bankası personel alımı gerçekleştirecek. Ziraat Bankası, İstanbul Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde çalıştırılmak üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ve diğer illerdeki şubeler için 600 Servis Görevlisi alımı yapacağını açıklamıştı. Peki Ziraat Bankası 770 personel alımı sonnuçları nereden, nasıl öğrenilir?

2Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak Ziraat Bankası personel alımı sonuç sorgulama ekranı



ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ziraat Bankası sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi'nin ilgili internet adresi üzerinden ilan edilecek. Geçmiş yılların verilerine dayanarak sonuçların sınav tarihinden itibaren yaklaşık 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ziraat Bankası 770 personel alımı yapıyor. Başvurular 2 Temmuz - 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Söz konusu sınav ise 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi

3Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak Ziraat Bankası personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Geçmiş yıllara bakıldığında, Ziraat Bankası'nın yazılı sınav sonuçlarının genellikle sınav tarihinden itibaren 3 hafta içinde açıklandığı gözlemlenmiştir.

4Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak Ziraat Bankası personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Ziraat Bankası tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubeleri ile yurt genelinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edecek.

5Ziraat Bankası 770 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak Ziraat Bankası personel alımı sonuç sorgulama ekranı