Zigana yarıyıl tatiline hazır! 'Rezervasyonlarımızda yüzde 70 doluluk oranına ulaştık'

Eroğlu, tesis içinde farklı aktiviteler için yeni alanlar oluşturduklarına da değinerek, şunları kaydetti:"Tesisimizde kayak, kızak, snowboard ve bunlara uygun pistler var. Kar motoru turları düzenleniyor. Restoran, kafeterya, konaklama gibi bütün imkanlar mevcut. Herkes bu olanaklardan faydalanabiliyor. Tatil öncesinde güzel bir kar yağışı bekliyoruz. Rezervasyonlarımızda yüzde 70 doluluk oranına ulaştık. Güzel bir yarıyıl tatili geçirmeyi düşünüyoruz."