Zigana yarıyıl tatiline hazır! 'Rezervasyonlarımızda yüzde 70 doluluk oranına ulaştık'
Doğu Karadeniz'deki Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yarıyıl tatili öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu, 'Tesisimizde kayak, kızak, snowboard ve bunlara uygun pistler var. Kar motoru turları düzenleniyor. Restoran, kafeterya, konaklama gibi bütün imkanlar mevcut' dedi.
AA
• 14 Ocak 2025 - 16:39 • Son Güncelleme:
AA
• 14 Ocak 2025 - 16:39 • Son Güncelleme: