Zeytinyağında bereketli sezon: Litresi 200 TL’ye kadar geriledi

3

Erdemli ilçesinde hasadın başlamasıyla birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten zeytin yağı fabrikası işletmecisi İsmail Öztürk süreci anlattı. Öztürk," Hasatla beraber çiftçilerimiz ürünlerini getiriyor biz de burada işlemeye başlarız. Zeytinlerimiz yıkandıktan sonra makinelerimize girer. Makinelerimizde kırıcılara beraber zeytini bir süre yoğururuz. Bu yoğurma işlemiyle yağ ve suyunu ayırıp müşterilerimize yağlarını teslim ederiz. Zeytin hasadı bu sene inanılmaz bir rekolteyle başladı. Bizde yoğun bir şekilde üretimimize başladık" dedi.Fiyatların şu an düştüğüne dikkat çeken Öztürk," Stoklarda çok fazla zeytinyağı olmasından dolayı şu an herkesin fiyatları düşmeye başladı. Bu sene bütün millet zeytinyağı yiyecek. Bütün halkımız zeytinyağı yemesi için biz de tesis de 5 litrelik petlerde bin liraya satışa sunduk" ifadelerini kullandı.Evinin çevresindeki ağaçlardan hasat yapan Fatma Meydan'da, bütün yemeklerde kullandığını ve bu sene hasadın çok iyi olduğunu söyledi.