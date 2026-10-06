Zeytin hasadı öncesi yevmiye ücretleri netleşti: Bu yıl tarlaya inen bu kadar kazanacak

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Bandırma Ziraat Odası tarafından yapılan duyuruya göre, kadın işçi yevmiyesi 1.300 TL, taraklı makine silkme işçisi yevmiyesi 1.600 TL, motorlu silkme işçisi yevmiyesi ise 1.900 TL olarak belirlendi. İlanda çalışma saatlerinin 08.00-16.00 arasında olduğu belirtildi.