Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemZeytin hasadı öncesi yevmiye ücretleri netleşti: Bu yıl tarlaya inen bu kadar kazanacak
HaberlerGündem Haberleri Zeytin hasadı öncesi yevmiye ücretleri netleşti: Bu yıl tarlaya inen bu kadar kazanacak

Zeytin hasadı öncesi yevmiye ücretleri netleşti: Bu yıl tarlaya inen bu kadar kazanacak

06.10.2026 - 10:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Zeytin üreticileri ve tarlada ter dökecek işçilerin gözü kulağı bu karardaydı! Yaklaşan toplama sezonu öncesi günlük yevmiye tarifeleri resmen belirlendi. İşte tarlaya inen işçinin cebine girecek net tutar...

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Zeytin hasadı öncesi yevmiye ücretleri netleşti: Bu yıl tarlaya inen bu kadar kazanacak

Balıkesir Bandırma’da 2026-2027 zeytin hasadı dönemi öncesinde tavsiye edilen işçilik yevmiyeleri açıklandı. Bandırma Ziraat Odası tarafından yayımlanan ilanda, farklı çalışma türlerine göre günlük ücretler duyuruldu.

2Zeytin hasadı öncesi yevmiye ücretleri netleşti: Bu yıl tarlaya inen bu kadar kazanacak

Bandırma Ziraat Odası tarafından yapılan duyuruya göre, kadın işçi yevmiyesi 1.300 TL, taraklı makine silkme işçisi yevmiyesi 1.600 TL, motorlu silkme işçisi yevmiyesi ise 1.900 TL olarak belirlendi. İlanda çalışma saatlerinin 08.00-16.00 arasında olduğu belirtildi.

3Zeytin hasadı öncesi yevmiye ücretleri netleşti: Bu yıl tarlaya inen bu kadar kazanacak

Açıklanan yevmiye ücretlerine işbaşı ve nakliye ücretlerinin dahil olmadığı kaydedildi. Belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğu belirtilirken, yaklaşan zeytin hasadı öncesinde üreticiler ve tarımsal işçiler açısından uygulanacak işçilik ücretlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.Bandırma’da zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte açıklanan tavsiye ücretlerin tarımsal işçilik maliyetleri açısından dikkate alınması bekleniyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi