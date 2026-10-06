Zeytin hasadı öncesi yevmiye ücretleri netleşti: Bu yıl tarlaya inen bu kadar kazanacak
06.10.2026 - 10:41Güncellenme Tarihi:
Zeytin üreticileri ve tarlada ter dökecek işçilerin gözü kulağı bu karardaydı! Yaklaşan toplama sezonu öncesi günlük yevmiye tarifeleri resmen belirlendi. İşte tarlaya inen işçinin cebine girecek net tutar...
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Bandırma Ziraat Odası tarafından yapılan duyuruya göre, kadın işçi yevmiyesi 1.300 TL, taraklı makine silkme işçisi yevmiyesi 1.600 TL, motorlu silkme işçisi yevmiyesi ise 1.900 TL olarak belirlendi. İlanda çalışma saatlerinin 08.00-16.00 arasında olduğu belirtildi.
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Açıklanan yevmiye ücretlerine işbaşı ve nakliye ücretlerinin dahil olmadığı kaydedildi. Belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğu belirtilirken, yaklaşan zeytin hasadı öncesinde üreticiler ve tarımsal işçiler açısından uygulanacak işçilik ücretlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.Bandırma’da zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte açıklanan tavsiye ücretlerin tarımsal işçilik maliyetleri açısından dikkate alınması bekleniyor.