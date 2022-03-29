Zerrin Özer: Benim adımdan kimsenin faydalanmasını istemiyorum!
Usta sanatçı Zerrin Özer, Magazin D programında vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vefatından sonra yapılmasını istemediği şeyleri bir bir sayan Özer, "Benim adımdan kimsenin faydalanmasını istemiyorum" dedi.
Hayvan sevgisiyle tanınan şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda Hurma isimli köpeğini kaybetmesiyle yıkılmıştı. Özer, acı haberi sosyal medyadan duyurmuştu. Hurma ile birlikte çekilen karesini yayınlayan ünlü sanatçı, paylaşımına; "Çok sevdiğim oğlum, her şeyim, Hurma'mı kaybettim! Allah'ım nasıl bir acıdır bu... Lütfen bu resmi görürseniz, bir dua eder misiniz? Teşekkür ederim..." notunu düşmüştü.
'İNTİHAR' HABERLERİYLE GÜNDEME GELDİ
64 yaşındaki Zerrin Özer, köpeğinin ölümünün ardından 'intihar etti' haberleriyle gündeme gelmişti. Kaldırıldığı Şişli Etfal Hamidiye hastanesinde görüntülenen Özer'in acil müşahede odasındaki müdahale sonrası sedye üzerinde özel odaya alındığı görülmüştü.
Ünlü sanatçının, 10-15 tane ilaç içip, intihar ettiği bu nedenle hastanelik olduğu iddialarına menajeri Haluk Şentürk'ten yalanlama gelmişti.
"SAĞLIK DURUMU İYİ"
Şentürk açıklamasında, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeği Hurma'nın ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar söz konusu değil. Sağlık durumu iyi" ifadelerini kullanmıştı. Yaşadıklarından sonra bir süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı, son olarak Magazin D programına konuştu.
"BU ŞARKIYA HAYATIMI SIĞDIRIYORUM"
Özer vasiyetine dair açıklama yapıp, mezarının başında 'Little Girl Blue' şarkısının çalınmasını istediğini söyleyerek; "Bu şarkının içine bütün hayatımı sığdırıyorum" şeklinde konuştu.Şarkıcı, vefat ettikten sonra kimsenin 'Zerrin'i anma gecesi', 'Zerrin filmi', 'Zerrin şarkıcı okulu' gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.
"ZERRİN ÖZER'İ KİMSE BİR YERE GETİRMEDİ"
Zerrin Özer, "Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimseni faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi" ifadelerini kullandı.Öte yandan Özer, Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmuştu.Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor" yorumunu yapınca, sanatçı özür dilemişti.
"SADECE İRONİYDİ"
Özer, tepkilere karşılık, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm. Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki..." açıklamasını yapmıştı.Sanatçı ayrıca, konuyla ilgili tüm yorumlara da özür dileyerek karşılık vermişti.