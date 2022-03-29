Zerrin Özer: Benim adımdan kimsenin faydalanmasını istemiyorum!

"SADECE İRONİYDİ"

Özer, tepkilere karşılık, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm. Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki..." açıklamasını yapmıştı.Sanatçı ayrıca, konuyla ilgili tüm yorumlara da özür dileyerek karşılık vermişti.