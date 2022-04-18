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    YaşamZehir saçıyor, korkutan uyarı geldi! 'Temas edildiğinde hemen...'
    HaberlerYaşam Haberleri Zehir saçıyor, korkutan uyarı geldi! 'Temas edildiğinde hemen...'
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    Zehir saçıyor, korkutan uyarı geldi! 'Temas edildiğinde hemen...'

    Çanakkale Boğazı ile sahillerde iklim değişikliği nedeniyle popülasyonu artan zehirli pusula denizanaları hakkında uyaran Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli" dedi.

    DHA
    • 18 Nisan 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
    DHA
    • 18 Nisan 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
    1Zehir saçıyor, korkutan uyarı geldi Temas edildiğinde hemen...
    2Zehir saçıyor, korkutan uyarı geldi Temas edildiğinde hemen...
    3Zehir saçıyor, korkutan uyarı geldi Temas edildiğinde hemen...
    4Zehir saçıyor, korkutan uyarı geldi Temas edildiğinde hemen...
    5Zehir saçıyor, korkutan uyarı geldi Temas edildiğinde hemen...
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