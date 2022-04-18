Zehir saçıyor, korkutan uyarı geldi! 'Temas edildiğinde hemen...'
Çanakkale Boğazı ile sahillerde iklim değişikliği nedeniyle popülasyonu artan zehirli pusula denizanaları hakkında uyaran Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli" dedi.
DHA
• 18 Nisan 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
DHA
• 18 Nisan 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
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