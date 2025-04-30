Zayıflamak isterken işinin patronu oldu! Serada üretip dükkanında satıyor
İzmir'de üniversite okuyan 23 yaşındaki İlayda Ülker fazla kilolarına çözüm arayışına girdiği yolda girişimci oldu. Doğal yollarla 6 ayda 30 kilo zayıflayan genç kadın, bu yöntemleri araştırıp doğal ürünleri buldu. Tüketmeye başladığı tropikal meyveler sayesinde zayıflayan Ülker, bu meyveleri yetiştirmeye karar verdi. İzmir'in Selçuk ilçesinde tropikal meyvelerin üretimini yapan serada işletmeci olan Ülker, 'Bu meyveleri sadece tüketen biriydim. Ama bu denli çeşitli olduğunu, özellikle ejder meyvesinin diyabet hastalıklarında bu kadar yararlı olduğunu bilmiyordum. Bilinçlendikten sonra bu seranın bir parçası oldum. 6 ayda 90 kilodan 60'a indim' dedi.
Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 10:25 • Son Güncelleme:
Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 10:25 • Son Güncelleme: