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Zayıflamak isterken işinin patronu oldu! Serada üretip dükkanında satıyor

İzmir'de üniversite okuyan 23 yaşındaki İlayda Ülker fazla kilolarına çözüm arayışına girdiği yolda girişimci oldu. Doğal yollarla 6 ayda 30 kilo zayıflayan genç kadın, bu yöntemleri araştırıp doğal ürünleri buldu. Tüketmeye başladığı tropikal meyveler sayesinde zayıflayan Ülker, bu meyveleri yetiştirmeye karar verdi. İzmir'in Selçuk ilçesinde tropikal meyvelerin üretimini yapan serada işletmeci olan Ülker, 'Bu meyveleri sadece tüketen biriydim. Ama bu denli çeşitli olduğunu, özellikle ejder meyvesinin diyabet hastalıklarında bu kadar yararlı olduğunu bilmiyordum. Bilinçlendikten sonra bu seranın bir parçası oldum. 6 ayda 90 kilodan 60'a indim' dedi.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 10:25 • Son Güncelleme:
Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 10:25 • Son Güncelleme:
1Zayıflamak isterken işinin patronu oldu Serada üretip dükkanında satıyor

Yaklaşık 4 yıl önce liseden mezun olunca 'Longevity' yani kaliteli ve uzun süreli yaşamla birlikte ketojenik beslenme ile tanışan İlay Ülker, bu süreçte tropikal meyvelere ilgi duymaya başladı.

2Zayıflamak isterken işinin patronu oldu Serada üretip dükkanında satıyor

Kilo problemi yaşayan ve tropikal meyve tüketen Ülker, 6 ayda 30 kilo verdi. Bir tüketiciyken tropikal meyve danışmanı olan Ülker, mühendislik bakış açısını girişimcilik ruhuyla birleştirdi.

3Zayıflamak isterken işinin patronu oldu Serada üretip dükkanında satıyor

Ülker, Selçuk ilçesinde pitaya, ejder, passiflora (çarkıfelek) ve avokado meyveleri üretilen bir seranın işletmeciliğini yapıyor.

4Zayıflamak isterken işinin patronu oldu Serada üretip dükkanında satıyor

Başlangıçta zayıflamayı amaçladığını anlatan Ülker, "6 ayda 90 kilodan 60'a indim. 'Longevity' felsefesine göre insanların yağları, zeytinyağı, ceviz yağı ve avokado gibi kaliteli yağlardan alması gerekiyor.

5Zayıflamak isterken işinin patronu oldu Serada üretip dükkanında satıyor

Meyve ile beslenirken şeker yerine antioksidan içeriği yüksek olan tropikal meyvelerin tercih edilmesi gerekiyor. 2020'de pandemi ile birlikte tüm insanlar bu konuda bilinçlendi. Şeker almak yerine antioksidan özellikli meyveleri tercih etmeye başladılar. Bu süreçte modern seracılık gelişti.

6Zayıflamak isterken işinin patronu oldu Serada üretip dükkanında satıyor

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde modern seralarda tropikal meyvelerin üretimi arttı. Bu serada da pitaya, ejder, passiflora (çarkıfelek) ve avokado gibi pek çok tropikal meyve var. Bu meyveleri sadece tüketen biriydim. Ama bu denli çeşitli olduğunu, özellikle ejder meyvesinin diyabet hastalıklarında bu kadar yararlı olduğunu bilmiyordum. Bilinçlendikten sonra bu seranın bir parçası oldum" ifadelerini kullandı.

7İKİ SENE ÖNCE İTHALDİ, ŞİMDİ İHRAÇ EDİLECEK KONUMA GELDİ

'İKİ SENE ÖNCE İTHALDİ, ŞİMDİ İHRAÇ EDİLECEK KONUMA GELDİ'

Tropikal meyvelerin Türkiye iklimine uygun olmadığı için sadece serada yetişebildiğini ifade eden Ülker, bu meyvelerin yararlarına dikkati çekerek, "Ejder meyvesi birazcık nazlı ve dikenli bir meyve.

8Zayıflamak isterken işinin patronu oldu Serada üretip dükkanında satıyor

Yatırım yaptıktan sonra birkaç yıl meyveyi görmek mümkün olmuyor. Çiçeği sadece gece açıyor. O yüzden pek çok akademik makalede 'ayçiçeği' olarak da biliniyor.

9Zayıflamak isterken işinin patronu oldu Serada üretip dükkanında satıyor

Ejder meyvesi antioksidan özellikleriyle ve şifa vermesiyle bilinen bir ürün. Tat olarak da son yıllarda çok sevilmeye başladı. Marketlerde, manavlarda görmeye başladık.

10Zayıflamak isterken işinin patronu oldu Serada üretip dükkanında satıyor

İki sene önce gördüğümüz tüm ejder meyveleri ithal ürünlerdi. Şu an Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde tropikal seraların artmasıyla birlikte bu meyveler ihraç edilecek konuma geldi.

11Zayıflamak isterken işinin patronu oldu Serada üretip dükkanında satıyor

İçindeki C vitamini 6 tane portakala eşit olan bir meyve. Bu serada üretilen sarı, kırmızı ve mor olmak üzere farklı türlerde ejder meyvesi var. İnsanların genelde damak zevkine göre öneri yapıyoruz. Ama diyabet hastaları için şeker oranı düşük olan sarı ejderi veriyoruz" ifadelerini kullandı. Ülker, halk arasında 'çarkıfelek' olarak bilinen passifloranın da çok tercih edildiğini dile getirdi.