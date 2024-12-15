Yüzyıllardır üretiliyor, coğrafi işaret aldı! Balıkesir gastronomi şehri olma yolunda ilerliyor
ve zeytinyağlı yemekleriyle gastronomi anlamında markalaşan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin mutfağında yer alan, zeytinyağı, lor tatlısı, sakızlı kurabiye ve karadikenin ardından Ayvalık sepet/kelle peyniri de artık coğrafi işaretli ürünler arasına girdi. Ayvalık Belediyesi'nin yaptığı coğrafi işaret başvurusu onaylandı. Ayvalık yöresinin sütlerinde yüzyıllık bir gelenek olarak sepet içinde olgunlaştırılan bu peynir damak çatlatan lezzetler arasında yerini alıyor.
İHA
• 15 Aralık 2024 - 10:02 • Son Güncelleme:
İHA
• 15 Aralık 2024 - 10:02 • Son Güncelleme: