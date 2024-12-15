Yüzyıllardır üretiliyor, coğrafi işaret aldı! Balıkesir gastronomi şehri olma yolunda ilerliyor

Tescil aşamaları hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kıralan, “Ayvalık bölgesinde özellikle Balıkesir ilimizde de epeyce bir peynirimiz var. Ama burayı özel kılan, yani coğrafi işareti almaya hak kazanmasında özellikle bu bölgenin endemik bitkileriyle beslenmesi, hayvanların. Özellikle zeytin bölgesi olması ve bu zeytinlerin de hayvan beslenmesinde kullanılması bu sütün kalitesini etkilemekte. Dolayısıyla yaptığımız peynirde de aynı şekilde bu aromanın yansımasını görmekteyiz. En büyük farklılığı bu. Sepet şeklinde özel bir peynirimiz. Olgunlaşma yapılıyor. Genellikle en büyük farklılıklardan bir tanesi o. Olgunlaştırıldığı için de gözenekli bir yapıya sahip bu peynirimiz. Sepet şeklinde oluşan deliklerimiz var. İşte bu özellikle olgunlaşma ile beraber oluşuyor. Dış kapı hafif sert bir peynirimiz. İç kısmı yumuşak bir peynir. Kendine farklı aroması da bu olgunlaşma süresi ile beraber oluşuyor. Bunu özgün kılan durum da bu.”dedi.