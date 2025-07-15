Yüzde 85 nem oranı dağı ortadan kaldırdı: Antalya'da manzarayı görenler şaşırdı

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Almanya'dan hem tatil hem de annesinin diş tedavisi için Antalya'da geldiklerini belirten Oğuzhan Gün, "5 haftalığına Antalya'ya geldik. Denize girmek istedik ama aşırı sıcak var. Almanya şu anda 17 derece, burası daha sıcak. İnsan nasıl dayanıyorsa, biz hiç dayanamıyoruz. Vücudumuz yapış yapış oldu" dedi.