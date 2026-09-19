Yüzde 75 hibe desteğiyle ekildi! Sonuçlar şaşırttı: Çiftçinin kazancı arttı

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Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amaçlanırken, Aslıhantepecik Mahallesi'ndeki hasat çalışması da proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan biri oldu.Çalışmanın ardından "Üreten Balıkesir, Güçlü Tarım"mesajı paylaşıldı.