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Yüzde 75 hibe desteğiyle ekildi! Sonuçlar şaşırttı: Çiftçinin kazancı arttı

19.09.2026 - 09:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, yüzde 75 hibe desteğiyle ekilen sorgum sudan otunda beklenen hasat gerçekleşti. Tarlalardan kaldırılan ürünler verimliliğiyle yüzleri güldürürken, sahada yapılan incelemelerle projeden elde edilen başarı gözler önüne serildi.

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1Yüzde 75 hibe desteğiyle ekildi! Sonuçlar şaşırttı: Çiftçinin kazancı arttı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Aslıhantepecik Mahallesi'nde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle ulaştırılan sorgum sudan otunun hasadı gerçekleştirildi.

2Yüzde 75 hibe desteğiyle ekildi! Sonuçlar şaşırttı: Çiftçinin kazancı arttı

Tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik proje kapsamında üreticilere temin edilen sorgum sudan otu, hasat döneminin gelmesiyle birlikte tarlalardan kaldırıldı. Aslıhantepecik Mahallesi'ndeki hasat çalışmalarını Şube Müdürü Kutfettin Deper, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Günaydın ile teknik personel takip etti.

3Yüzde 75 hibe desteğiyle ekildi! Sonuçlar şaşırttı: Çiftçinin kazancı arttı

Sahada gerçekleştirilen incelemelerde, proje kapsamında üreticilere sağlanan desteklerin tarımsal üretime yansımaları değerlendirildi.

4Yüzde 75 hibe desteğiyle ekildi! Sonuçlar şaşırttı: Çiftçinin kazancı arttı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amaçlanırken, Aslıhantepecik Mahallesi'ndeki hasat çalışması da proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan biri oldu.Çalışmanın ardından "Üreten Balıkesir, Güçlü Tarım"mesajı paylaşıldı.

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