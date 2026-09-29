Yüzde 50 hibeyle dağıtılmıştı! Mersin’de badem fidanları ilk ürününü verdi

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Sevim Köprübaşı da ilk hasadın kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu belirterek, "Evimiz ve bahçemiz Köseçobanlı’da. Yılın yarısını burada, yarısını Mersin’de geçiriyoruz. Eşim ve 2 çocuğumuzla bahçemizde hasatla ilgileniyoruz. Bu ilk hasadımız. İnşallah bize gelir getirecek. Büyükşehir Belediyesine ve Vahap Beye çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Proje ile Mersin’in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda üreticilerin talepleri ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda yüzde 50 hibeli badem fidanı desteğinin bu yıl da sürdürülmesi planlanıyor.