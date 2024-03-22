Yurtdışından telefon alanlar dikkat! Bu detayları kaçıranlar mağdur oluyor

Telefon harcı, yurtdışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken zorunlu bir harç. Bu harç, IMEI kayıt ücreti olarak da biliniyor. Yani bir anlamda harç ödemek suretiyle bu telefon yerlileştiriliyor ve yurt içinde kullanıma uygun hale getiriliyor.