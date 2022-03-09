Yüksek tansiyonu düşürüyor, sindirimi düzenliyor! Hepsi vitamin deposu, yaşlanmayı da...

Kuru meyvelerin zamanında ve ürün çok iken toplanmış meyvelerin suyunun uçurulması ile hazırlandığını belirten Uzman Diyetisyen Rengin Özbay, “Özellikle kış aylarında tüketilen kuru meyvelerin faydaları saymakla bitmez. Lif açısından zengin olan kuru meyveler sindirim sisteminin de dostudur. Özellikle diyet yapanlar için vazgeçilmez bir ara öğün alternatifidir. Kış ayları için hazırlanan kayısı, erik, üzüm gibi meyve kurularına tropikal olan meyvelerden kivi, papaya, ananas gibi renkli renkli meyve kuruları da eklenmiştir. Kurutma işleminin yiyecekleri korumak için kullanılan en eski yöntemlerden biri olduğunu ve uzun süre dayanıklılığını koruyacağını ve içerdiği su miktarı düşük olduğundan yiyeceği bozacak mikroorganizmaların gelişip çoğalamamaktadır” dedi. Uzman Diyetisyen Rengin Özbay, özellikle kış aylarında tüketilen kuru meyvelerin faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirtti.