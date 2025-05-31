Yörük kadını sergisi fabrikada yapıldı!

Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros himayesinde, Boğaziçi Üniversitesi Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi'nde (Eski Çırçır Fabrikası) gerçekleştirilen 'Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Ala Çuval' temalı sergi ve defile, Yörük kadının yaşamını anlattı. Etkinlik, yüzyıllardır Yörük kadınlarının yaşamına tanıklık eden ve kültürel hafızada derin izler bırakan 'Ala Çuval' dokumalarının, çağdaş sanat ve tasarımla yeniden yorumlanmasını konu alıyor. Bu özel proje ayraca, gelenekten geleceğe uzanan bir köprü kurarak kültürel kimliğin korunması, kadın emeğinin görünür kılınması ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması açısından örnek bir çalışmayı temsil ediyor.Etkinlik programı, 14 ürünlük özel bir menüyle zenginleştirilmiş kokteyl sunumu, Yörük çadırı içinde tiyatro gösterisi, dokuma, nakış, seramik, cam gibi çeşitli disiplinlerde üretilmiş yüzden fazla el sanatları ürünün yer aldığı serginin açılışıyla başladı. Geleneksel Ala Çuval üretim sürecinin canlı dokuma performans ile sergilenmesi ve Ahmet Baran konseri ile devam eden etkinlikte, Ala Çuval dokumalarının motif ve renklerinden ilhamla hazırlanan 25 parçalık çağdaş giysi koleksiyonu sergisi yer aldı. Defile ile sunulan 25 giysi ise izleyicilerden tam not aldı.